Сотрудников Киевского СИЗО взяли под колпак милиция, СБУ и прокуратура

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Так, по материалам проведенных проверок УСБУ в г. Киеве в этом году прокуратурой возбуждены два уголовных дела, из которых одно 30 мая было направлено в суд.

Еще три уголовных дела возбуждены по результатам непосредственно прокурорских проверок, из которых одно сегодня направлено в суд. Это дело по обвинению должностного лица СИЗО, которое не обеспечило соблюдение правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения и оставило двери корпусного отделения открытыми, в результате чего был допущен побег заключенного (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность).

30 мая было направлено в суд уголовное дело по обвинению должностного лица Киевского СИЗО в превышении служебных полномочий. Работник СИЗО передал заключенным мобильные телефоны (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса).