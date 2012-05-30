Консультации «Шарите» для Тимошенко могут стоить десятки тысяч евро

Указанные цифры фигурируют в возможной смете стоимости услуг специалистов "Шарите" по конкретному диагнозу.

В частности, как сообщили Укринформу в международном департаменте "Charite International", только амбулаторная терапия в случае грыжи позвоночника в течение трех месяцев специалистами клиники оценивается приблизительно в 10 тыс. евро. В случае необходимости оперативного вмешательства цифра может увеличиться в 3 раза. К этой сумме необходимо добавить гонорары лечащих профессоров, стоимость их перелетов и проживания в Украине, оплату трансферта и работы переводчиков. Личные консультации главврача также требуют дополнительных гонораров.

Клиника практикует полную оплату предварительной стоимости еще до прибытия в учреждение.

Следует отметить, что стоимость подобных услуг в отношении конкретного клиента не разглашается. Более того, в случае с VIP-пациентами настоящее имя публичного лица не регистрируется и в компьютерной системе медучреждения.

В харьковской Центральной клинической больнице "Укрзализныци" агентству сообщили, что стоимость пребывания больного из расчета на одно койко-место (без учета добровольных взносов во всевозможные фонды и без выделения стоимости пребывания в "палатах улучшенного комфорта" - ред.) в 1-м квартале 2012 года в день в среднем составляла 203, 67 грн. Помимо того, затраты на медикаменты и перевязочные материалы и питание составляли за указанный период 30,54 грн. и 10,9 грн. в день соответственно.

Как известно, 11 октября 2011 года Печерский райсуд Киева осудил Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы и выплате компенсации НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд гривен за убытки, которые, по выводу суда, компания получила из-за газовых контрактов с Россией от 2009 года.

Впоследствии сайт политика распространил информацию о том, что семья Юлии Тимошенко не собирается компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" убытки, которые по решению суда экс-премьер должна покрыть государственной компании.

Как сообщал УНИАН, о готовности семьи Тимошенко оплатить счета за ее лечение заявил защитник экс-премьра Сергей Власенко. «Счет за лечение, который будет выставлен немецкой клиникой «Шарите», будет оплачен семьей Тимошенко», - сказал С.Власенко.