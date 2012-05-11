Власенко: Счет «Шарите» за лечение Тимошенко оплатит ее семья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя заявление представителей Министерства здравоохранения, что услуги немецкого врача будет оплачивать Харьковская ОГА.

«Счет за лечение, который будет выставлен немецкой клиникой «Шарите», будет оплачен семьей Тимошенко», - сказал С.Власенко.

При этом он отметил, что к оплате работы немецкого врача никакого отношения не имеет Харьковская ОГА. «Согласно статье 117 Уголовно-исполнительного кодекса, подобные услуги оплачивают родственники человека, которому оказывается медицинская помощь. Поэтому семья Юлии Владимировны приняла решение оплатить счет, который выставит больница, чтобы не было инсинуаций и спекуляций по этому вопросу», - сказал С.Власенко.