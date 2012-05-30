Пресс-конференция «Безопасность и риск-менеджмент в лотерейном бизнесе»

В четверг, 31 мая, в 16.00 оператор государственных лотерей МСЛ, Всемирная лотерейная ассоциация и Европейская лотерейная ассоциация приглашают на пресс-конференцию «Безопасность и риск-менеджмент в лотерейном бизнесе».

На пресс-конференции будут освещены вопросы эффективности контроля, уровня защиты и стандартов безопасного управления на современном лотерейном рынке Украины, а также мировой практики в организации безопасности лотерейного бизнеса.

На пресс-конференции выступят:

Евгений Власенко, генеральный директор компании МСЛ,

Тьерри Пюжоль, председатель Совета безопасности и риск-менеджмента Всемирной лотерейной Ассоциации,

Бернадет Лобжуа, генеральный секретарь Европейской лотерейной ассоциации.

Пресс-конференция и фуршет состоятся по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 4, гостиница «Русь» (зал С+D).

Для аккредитации обращайтесь:

Алена Бурмистрова

Тел.: +38 (095) 282-85-55

e-mail: pr@msl.ua