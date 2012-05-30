"Языковая карта": битая или козырная?

Народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция БЮТ-“Батькивщина”) отметил, что языковой проблемы в Украине не существует, а данный вопрос “недобросовестные политики” вытягивают каждый раз перед выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал во время круглого стола в газете “Известия в Украине”.

По его словам, “это меченая битая карта, которой хочет Партия регионов еще раз сыграть на выборах, потому что им, простите, нечего больше предъявить ни в экономике, ни в социальной сфере, поэтому вытягивают эту битую карту”. Он подчеркнул, что “это политологическая тема, на которой зарабатывают политологи”.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский признает, что вопрос языка является политическим вопросом, который разыгрывают перед выборами. По его словам, “наиболее важной идентификацией” для голосования во время президентских выборов является “язык пользования”. Он добавил, что “90 процентов людей, которые пользуются украинским языком, голосовали за Ющенко, а 90%, которые пользуются русским языком, голосовали за Януковича”.

М.Погребинский отметил, что “конечно, лучше было бы голосовать за этот законопроект тогда, когда у В.Януковича был рейтинг за 50%, а не сейчас”. В то же время он добавил: “Все же лучше поздно, чем никогда”. По его словам, “если они обещали своим избирателям, и таких избирателей миллионы”, то обещания необходимо выполнять. “Пусть это будет технология, но если она на пользу своим избирателям, то в действительности это позитив”, - отметил политолог.