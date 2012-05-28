Суд оправдал экс-вице-мэра Одессы, устроившего стрельбу на свалке

Апелляционный суд Николаевской области оправдал действия экс-вице-мэра Одессы Вахтанги Убирии в инциденте с группой рейдеров, попытавшихся 11 июня 2010 года силой захватить территорию полигона утилизации твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

Об этом сообщил сегодня УНИАН адвокат экс-чиновника Сергей Маковецкий.

«Суд признал адекватными действия тогдашнего вице-мэра Одессы по противодействию рейдерскому захвату муниципальной свалки представителями фирмы «Союз» в возникшей на полигоне обстановке», - отметил С.Маковецкий, напомнив, что выстрел в воздух В.Убирии «образумил рейдеров, пытавшихся захватить территорию городского полигона».

По словам адвоката, представитель Одесской прокуратуры, выдвинувшей в отношении подсудимого обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (злостное хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины, не сумела доказать ни наличие умысла, ни мотивации для совершения хулиганства, ни состава вины в его действиях.

Наоборот, отметил С.Маковецкий, «показания в суде 38 свидетелей по этому резонансному делу подтвердили адекватное реагирование вице-мэра на попытку группы лиц силой решить спор между мэрией и мусороуборочной фирмой «Союз», который рассматривался в Хозяйственном суде Одесской области».

Вину экс-вице-мэра по второму пункту обвинения прокуратуры - в совершении им преступления, предусмотренном ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), УК Украины суд признал доказанной, отметил адвокат.

Вместе с тем суд счел возможным применить к бывшему чиновнику, который мог быть оштрафован, нормы Закона Украины «Об амнистии». Учитывая представленные характеристики, его возраст, состояние здоровья и наличие четверых детей, сказал С.Маковецкий.

Главный редактор одесской ТРК «Град» Лариса Швец обнародовала сегодня заявление, что «сторона, считающая себя пострадавшей от действий экс-вице-мэра В.Убирии, намерена подавать апелляцию на решение суда».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, осуществили вооруженный рейдерский захват городского полигона бытовых отходов, который находится на балансе Одесского горсовета, и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выдворили из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

12 июня на то время председатель городского совета Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона и возобновлена работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

Позже СМИ сообщили, что 11 июня вице-мэр Одессы В.Убирия на полигоне ТБО “Дальницкие карьеры” угрожал участникам инцидента пистолетом и выстрелил в воздух, а также толкнул оператора ТРК «Град».

Мотивируя свои действия, В.Убирия 12 июня заявил, что выстрелил в воздух из пистолета, “чтобы привести к уму рейдеров, которые ему угрожали, и привлечь внимание милиции” к попытке захвата вооруженными лицами территории городского полигона бытовых отходов.

По информации другого заместителя мэра Одессы Николая Сердюка, во время захвата полигона присутствовал директор ООО “Союз”, которое является собственностью лидера партии “Родына” Игоря Маркова.

Руководство фирмы “Союз” объяснило свое решение захватить территорию полигона ТПВ якобы наличием решения Хозяйственного суда, которым санкционировано введение техники фирмы на городскую свалку. Однако, по словам должностных лиц мэрии, ни сам вердикт, ни приказ о его исполнении не предъявлены.

Справка УНИАН. Полигон ТБО «Дальницкие карьеры» находился в безоплатной аренде фирмы «Союз» до 2009 года на основании распоряжения бывшего мэра Одессы Руслана Боделана. С 1 января 2010 года уборку бытовых отходов в городе осуществляли коммунальное предприятие «Одескоммунтранс» и ООО «РАФ-Плюс».