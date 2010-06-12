Вице-мэр Одессы объяснил, почему стрелял

Вице-мэр Одессы Вахтанг УБИРИЯ заявил сегодня, что выстрелил в воздух из пистолета,«чтобы образумить угрожавших рейдеров и привлечь внимание милиции” при попытке вчерашнего захвата вооруженными лицами территории городского полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

Как передает кореспондент УНИАН, такое заявление В.УБИРИЯ обнародовал сегодня, объясняя журналистам одесских СМИ, поясняя произведенный им выстрел из пистолета.

«Я выстрелил в воздух из пистолета, на который имею все необходимые документы, чтобы образумить угрожавших рейдеров и привлечь внимание милиции», – сказал вице-мэр.

«Таким образом я пытался остановить атаку обнаглевших рейдеров, намеревавшихся прорваться на машинах на территорию коммунального предприятия «Одескоммунтранс», - отметил В.УБИРИЯ, добавив, что «вовсе не собирался угрожать личным оружием кому-либо из журналистов, прибывших на территорию городской свалки вслед за рейдерской группой».

Как подчеркнул вице-мэр Одессы, «чтобы дать объективную оценку происшедшему, нужно учесть несколько моментов». «Во-первых, мы столкнулись с вооруженным захватом городской собственности. Во-вторых, от нормальной работы городской свалки летом в 35-градусную жару зависит очень много. Это в полном смысле стратегический объект», - отметил он.

«И, в-третьих, - заключил заместитель городского председателя, - этот объект охранялся. Стремясь его захватить, группа нападавших лиц неоднократно угрожала применением автоматического оружия и работникам коммунального предприятия, и охране объекта, и мне лично».

Вопреки этим аргументам, руководство фирмы «Союз», принадлежащей лидеру партии «Родина» Игорю МАРКОВУ, объясняет свои действия по вооруженному захвату территории полигона бытовых отходов якобы имеющимся определением Хозяйственного суда, которым санкционирован ввод техники фирмы на городскую свалку. Однако, по словам должностных лиц мэрии, ни сам вердикт, ни приказ о его исполнении не предъявляют.

Как сообщал ранее УНИАН, неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, совершили вооруженный в пятницу рейдерский захват полигона твердых бытовых отходов номер один «Дальницкие карьеры», расположенного вблизи Одессы и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выгнали из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескомунтранс».

«Вмешательство неустановленных лиц противоречит законодательству, нарушает права собственности территориальной громады города Одессы, а также блокирует работу компаний, осуществляющих вывоз бытовых отходов с территории Одессы», - констатировал вице-мэр Николай СЕРДЮК.

В свою очередь, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил в субботу, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

«Сегодня статус-кво важного городского объекта восстановлен, - отметил Э.ГУРВИЦ. - Мы имеем собственное, вполне определенное мнение о событиях на городской свалке в послеобеденное время 11 июня, однако хотим дождаться оценки факта временного вооруженного захвата городской собственности от правоохранительных органов».

Между тем, сегодня правоохранителями начата проверка обстоятельств инцидента с участием вице-мэра города и других лиц на городском полигоне твердых бытовых отходов, сообщил директор ДСО МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

«Проверка начата по факту инцидента, и после ее завершения будет принято соответствующее решение», - заверил директор Д. АНДРЕЕВ.