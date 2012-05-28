Лидеры оппозиции за два месяца объедут всю страну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил один из лидеров объединенной оппозиции, председатель партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.По его словам, именно в этот день и будет утверждена программа деятельности оппозиции.

При этом он добавил, что оппозиция проведет 11 круглых столов, на которых будет обсуждаться соответствующая программа действий.

«У нас есть два месяца для того, чтобы объехать всю страну, провести 11 круглых столов по программе и презентовать ее», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов добавил, что первый круглый стол состоится уже 1 июня и будет касаться внешней политики Украины.