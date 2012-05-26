Путин призвал Медведева кушать украинский сыр

Президент России Владимир Путин призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева кушать украинский сыр.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В.Путин призвал Дмитрия Анатольевича кушать украинский сыр», - сказал Н.Азаров.

«Дмитрий Анатольевич тебе нравится украинский сыр», процитировал слова российского президента Н.Азаров и добавил, что это было сказано шутя.

«Я пообещал привезти в следующий раз и сказал, что я кушаю только украинский сыр, а импортные сыры никогда не покупаю», - сообщил премьер-министр Украины.

Н.Азаров также отметил, что В.Путин начал разговор с того, что как значительно увеличился товарооборот между нашими странами, что говорит о глубоком взаимодействии экономик и бизнесов двух государств.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию. «По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.