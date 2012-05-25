Круглый стол «Кадры для ІТ-сектора: подбор персонала и обучение под заказ работодателей»

Во вторник, 29 мая, в 10.00 состоится круглый стол на тему: «Кадры для ІТ-сектора: подбор персонала и профобучение под заказ работодателей».

В последнее время предприятиям ІТ-сектора становится все тяжелее найти нужных специалистов, чувствуется дефицит соответствующих кадров. В рамках пилотного проекта Государственной службы занятости относительно обеспечения квалифицированными кадрами предприятий ІТ-сферы, Киевский городской центр занятости проводит круглый стол на указанную выше тему.

Целью мероприятия является определение направлений работы и координация действий Киевского городского центра занятости, учебных заведений и ІТ-предприятий столицы относительно обеспечения необходимыми специалистами.

Участники круглого стола:

Виктор Сухомлин – директор Киевского городского центра занятости;

Руслан Крамаренко – заместитель главы Киевской городской государственной администрации;

Светлана Поддубная – директор Учебно-научного Института магистерской подготовки и последипломного образования Университета экономики и права «КРОК», кандидат философских наук, доцент;

Александр Литвиненко – декан факультета компьютерных систем Института компьютерных технологий Национального авиационного университета, доктор технических наук, профессор;

Владимир Сокол – директор по развитию Украинской ассоциации специалистов информационных технологий, кандидат технических наук;

Оксана Борисенко – координатор ІТ-комитета «Европейской бизнес ассоциации»;

Александр Фельдман – основатель ООО «Альмотек»;

Анна Потапова – генеральный директор ГП «Мелексис-Украина»;

Ольга Чеботарь – генеральный директор ООО «ЭПАМ Системз»;

Майя Шурко, Татьяна Пянтак, Тамара Харитонова – начальники отделов Киевского городского центра занятости (организации предоставления услуг работодателям, организации профобучения и организации содействия трудоустройству);

и другие - всего 22 участника.

Вопросы повестки дня:

1. Состояние дел на рынке труда ІТ-сектора столицы и его перспективы.

2. Требования работодателей ІТ-сектора к претендентам на вакансии.

3. Кадровый резерв специалистов ІТ-сектора, находящихся на учете в Киевском городском центре занятости, и возможности столичной службы занятости относительно укомплектования кадрами ІТ-компаний.

4. Пути сотрудничества с работодателями и учебными заведениями, готовящими специалистов ІТ-сферы в решении вопросов подбора кадров.

5. Количественные показатели базы вакансий и динамики обращений к Киевскому городскому центру занятости претендентов на работу в ІТ-секторе.

6. Направления подготовки специалистов для ІТ-сектора, переориентация учебных программ с учетом потребностей рынка и новые специальности, которые появятся в ближайшее время.

Заседание круглого стола состоится в пресс-центре Информационного агентства «Наш продукт». В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Аккредитация СМИ обязательна.

Регистрация и координация сотрудничества со СМИ:

Елена Райченко, менеджер по связям с общественностью

тел. (044) 593-6144

моб. (096) 920-3336

e.raichenko@ianp.com.ua

Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр Информагентства «Наш продукт». Схема проезда приведена здесь.