Оппозиция готова месяц блокировать трибуну, чтобы Янукович мог распустить ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сказал на брифинге, комментируя заявление председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

Он отметил, что «оппозиция радостно встретила идею председателя ВР» относительно возможности проведения досрочных выборов в парламент.

По его словам, парламент, где работает «несколько клерков Администрации Президента и КМУ и машет одна рука, не может далее существовать».

Н.Томенко сказал, что оппозиция готова заблокировать на месяц трибуну, чтобы дать основания Президенту Украины распустить парламент.

По его словам, тогда 24 августа украинский народ отметил бы День Независимости, а «в воскресенье, 26 августа, на День шахтера провел бы досрочные парламентские выборы».

По его словам, тогда можно было бы провести и выборы Киевского городского головы и городского совета.

Н.Томенко отметил, что стыдно работать в парламенте, где реализуется «доктрина русских националистов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, после согласительного совета с лидерами фракций В.Литвин предложил парламенту принять решение о самороспуске. Он сказал, что на сегодняшний день можно констатировать, что парламентаризм и Верховная Рада в стране окончательно разрушены. «В нынешней ситуации я предлагал принять политическое решение о признании этого факта с последующим политическим решением - самороспуском Верховной Рады и проведением выборов Верховной Рады», - сказал В.Литвин.

Председатель ВР отметил, что это предложение не было принято и даже не обсуждалось лидерами фракций.