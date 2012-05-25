Фракция Литвина не будет голосовать за скандальный законопроект о языках

09:30, 25 мая 2012
Политика
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Фракция Народной Партии не будет голосовать за законопроекты относительно языкового вопроса.

Катерина Ващук і Ігор Шаров в залі засідань ВР. Київ, 18 лютого
Такое единогласное решение фракция приняла на своем заседании, сообщила депутат от Народной Партии Екатерина Ващук, передает Украинская правда.

"На заседании фракции была обсуждена наша позиция по языковому вопросу и законопроектов на эту тему. Решение фракции жесткое и единогласное: не поддерживать эти законопроекты", - подчеркнула Ващук, слова которой приводит пресс-служба фракции.

"Мы давно высказали эту позицию и не меняли ее. Принято решение не отдавать ни одного голоса в поддержку этих документов", - подчеркнула Ващук.

Как известно, в четверг во время рассмотрения законопроекта об основах государственной языковой политики, произошла драка, из-за которой голосование не произошло, а спикер Владимир Литвин закрыл заседание.

 

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