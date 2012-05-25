Фракция Литвина не будет голосовать за скандальный законопроект о языках

Такое единогласное решение фракция приняла на своем заседании, сообщила депутат от Народной Партии Екатерина Ващук, передает Украинская правда.

"На заседании фракции была обсуждена наша позиция по языковому вопросу и законопроектов на эту тему. Решение фракции жесткое и единогласное: не поддерживать эти законопроекты", - подчеркнула Ващук, слова которой приводит пресс-служба фракции.

"Мы давно высказали эту позицию и не меняли ее. Принято решение не отдавать ни одного голоса в поддержку этих документов", - подчеркнула Ващук.

Как известно, в четверг во время рассмотрения законопроекта об основах государственной языковой политики, произошла драка, из-за которой голосование не произошло, а спикер Владимир Литвин закрыл заседание.