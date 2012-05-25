Фракция Литвина не будет голосовать за скандальный законопроект о языках
09:30, 25 мая 2012Политика
3418 0
Фракция Народной Партии не будет голосовать за законопроекты относительно языкового вопроса.
|Екатерина Ващук сообщила решение фракции
"На заседании фракции была обсуждена наша позиция по языковому вопросу и законопроектов на эту тему. Решение фракции жесткое и единогласное: не поддерживать эти законопроекты", - подчеркнула Ващук, слова которой приводит пресс-служба фракции.
"Мы давно высказали эту позицию и не меняли ее. Принято решение не отдавать ни одного голоса в поддержку этих документов", - подчеркнула Ващук.
Как известно, в четверг во время рассмотрения законопроекта об основах государственной языковой политики, произошла драка, из-за которой голосование не произошло, а спикер Владимир Литвин закрыл заседание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter