Для Яценюка в Донецке не нашлось помещения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змин», «и коммерческие, и государственные, и муниципальные учреждения города, в которые обращались представители Объединенной оппозиции, не дали согласия на аренду помещения для проведения встречи с Арсением Яценюком».

«Представители учреждений предварительно соглашались предоставить помещение, но после того, как слышали цель аренды и фамилию оппозиционного политика, который должен проводить встречу, - отказывали. В частности, речь идет о гостинице «Шахтар-плаза», кинотеатре им. Шевченко, кинотеатре «Звездочка», Проектном институте ДИОС, гостинице «Виктория», Профсоюзе работников автотранспорта, конференц-зале на проспекте Ильича», - подчеркивается в сообщении.

Поэтому встречу проводили под открытым небом - на площади возле Донецкой ОГА.

Лидер «Фронта Змин» представил партийцам председателя донецкого предвыборного штаба Объединенной оппозиции - председателя донецкой организации «Фронта Змин», депутата Мариупольского городского совета Александра Ярошенко.

А.Яценюк сообщил, что «на каждый из 21 одномандатного избирательного округа в Донецкой области Объединенная оппозиция подготовила кандидатов».

«Донецк – это не вотчина Партии регионов, людей, которые грабят страну. Мы выставляем достойных представителей Донецка для того, чтобы они представляли интересы людей в новом составе Верховной Рады», - сказал он

А.Яценюк подчеркнул: «Буду откровенным: Донецк не хочет голосовать за Януковича и пока не готов голосовать за Объединенную оппозицию. Нам нужно убедить представителей Донецка в том, что мы знаем, что делать. Что мы качественно новые люди и несем ответственность за каждое сказанное нами слово».

По его словам, «власти раздают гречиху и деньги, а мы даем идеи, уверенность и веру, что человек будет иметь достойное образование, нормальный уровень медицинского обеспечения, который сможет работать и не прозябать на копейки, а получать достойную зарплату и пенсию».