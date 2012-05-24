В ВР вывесили плакат «Займіться ділом, а не язиком»

В Верховной Раде на ложе прессы вывешен плакат «Займіться ділом, а не язиком».

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам роздано обращение к народным депутатам Украины по поводу того, чтобы не принимать законопроект №9073 «О принципах государственной языковой политики».

В обращении к народным депутатам содержится призыв «не брать на себя ответственность за дестабилизацию ситуации в обществе, которая в условиях стремительного «улучшения жизни уже сегодня» может привести к расколу страны и даже гражданской войне».

В обращении отмечается, что именно такими могут быть последствия принятия этого законопроекта, «который сегодня под демагогичными лозунгами защиты прав национальных меньшинств собираются вынести на голосование». «Этот закон приведет к напряженности в обществе, что окончательно поставит крест на евроинтеграционных устремлениях Украины», - подчеркивается в документе.

В документе говорится, что нельзя говорить о непредвзятости автора законопроекта, «который занимает должность председателя «Всеукраинского координационного совета российских соотечественников».

В обращения отмечается, что даже партийцев «вводят в заблуждение», подсунув «лживое социологическое исследование» относительно роста рейтинга Партии регионов после принятия языкового закона (№9073).

«Партия регионов, идя к власти, обещала заниматься экономикой, а не языком, и критиковала прежнюю власть за чрезмерное внимание к вопросам, относительно которых в обществе нет однозначного мнения. В случае голосования за законопроект №9073 по всей Украине будет развернута масштабная кампания, направленная на уничтожение рейтинга тех политических сил и тех депутатов, которые отдадут голоса за раскольнический закон», – говорится в обращении.

Это обращение представителям СМИ раздавали народный депутат Украины Иван Стойко (фракция НУ-НС) и журналистка – активистка движения «Стоп цензуре» Наталия Соколенко.

На уточняющий вопрос журналистов, кто является авторами этого обращения, они ответили: «Украинцы и украинки».

Листки с этим обращением И.Стойко также вбросил в сессионный зал, где размещается фракция Партии регионов.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о принципах языковой политики в Украине.