Янукович поручил Азарову уволить министров, сознательно тормозящих реформы

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову уволить министров, которые сознательно тормозят реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионов.

По словам В.Януковича, сегодня необходимо значительно ускорить модернизацию страны с целью усиления социальной защиты граждан.

Он констатировал, что вместо этого наблюдается попытка сознательно затормозить реформы.

В.Янукович поручил первому вице-премьер министру Украины и министру экономики проводить постоянный мониторинг ситуации, а Н.Азарову - уволить министров, которые сознательно тормозят реформы. Президент подчеркнул, что таким министрам не место в правительстве.

При этом, В.Янукович предупредил премьера, что если тот не проведет мониторинг ситуации и не уволит таких министров, он это сделает сам на заседании Экономического совета.

"Но выводы будут совершенно иные", - предостерег Н.Азарова В.Янукович.