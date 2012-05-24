Тимошенко - власти: Где бы вы ни были, что бы вы не делали – я вас достану!

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Сегодня партия власти во главе с Януковичем планирует рассмотреть абсолютно авантюрный и безответственный законопроект о введении двуязычия в Украине», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

«Я давно говорила: если у вас есть проблемы с языками, если у вас есть проблемы с двуязычием – выучите украинский», - сказала она.

По словам Ю.Тимошенко, введение второго государственного языка – это не просто предвыборная инициатива Партии регионов. «Мы знаем, что накануне каждых выборов они вынимают эту тему и пытаются манипулировать людьми. Им не нужен язык ни русский, ни украинский. Им не нужна ни Украина, ни Россия. Они живут по другим понятиям. Им нужно личное обогащение, им нужен полный контроль над страной», - заявила экс-премьер.

«Я хочу со всей ответственностью отметить: это не просто предвыборные игры - это преступление против Украины, это преступление против нации. Это преступление против истории и против народа. И я со всей ответственностью заявляю, что я не дам этого сделать! Слышите, я здесь, за решеткой, не дам вам глумиться над Украиной!», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

«Я хочу, чтобы вы все знали, что издеваться над языком, над основными принципами нациообразования намного опаснее, чем издеваться над Тимошенко. И где бы вы ни были, что бы вы ни делали – я обязательно достану вас и обязательно заставлю отвечать перед законом и перед страной за то, что вы делаете сейчас», - заявила экс-премьер.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Законопроект о принципах государственной языковой политики стоит в повестке дня Верховной Рады на четверг, 24 мая.