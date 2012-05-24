Международная амнистия: избиратели должны решать судьбу Тимошенко, а не суд

«В стране сохранялась атмосфера безнаказанности милицейского произвола. Этому способствовали структурные недостатки правоохранительных органов: коррупция, нарушения, допущенные при расследовании преступлений, совершенных сотрудниками милиции», – говорится в отчете организации, сообщает радио «Свобода».

Вопрос обращения с узниками возник и в случае с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

«Нас тревожат сообщения об издевательствах над Юлией Тимошенко во время ее голодовки. Нас радует, что сейчас ей оказывает медицинскую помощь врач, которому она может доверять», – заявила руководитель исследовательского отдела «Международной амнистии» Никола Дакворт.

По ее словам, дело Ю.Тимошенко «Международная амнистия» считает политическим и выступает за освобождение бывшего украинского премьера.

«Мы считаем, что обвинения являются политически мотивированными. И что они являются лишь проявлением несогласия с политическими решениями, которые она приняла. И в этом случае ее судьбу должен был бы решать избирательный ящик, а не уголовный суд», - сказала Н.Дакворт. При этом она добавила, что именно потому, что речь идет о политическом споре, «Международная амнистия» не считает Ю.Тимошенко узником совести.

«Мы не называем ее «узником совести», потому что она была премьер-министром и ее роль – политическая, а не та, которая следует из какой-то моральной позиции», – объяснила правозащитница.

Также представительница «Международной амнистии» заявила, что попытки донести до украинских властей тезис о недопустимости безнаказанности преступлений со стороны милиции в течение лет не имели успеха, и эта проблема носит в Украине системный характер.

Как слабую надежду на улучшение Н.Дакворт назвала обещание внедрить независимый орган, который будет рассматривать жалобы на действия милиции. Но поскольку процесс внедрения этого органа может растянуться на пять лет, она не предусматривает быстрых изменений относительно уважения к правам человека в Украине и призывает власти ускорить позитивные изменения.

Что касается ситуации в мире, то юбилейный, 50-й отчет о состоянии прав человека, который охватывает 155 стран, представляет неоднозначную картину. Несмотря на успех в свержении тирании в североафриканских странах, большинство жителей Африканского континента продолжают страдать от репрессий. А ряд автократических режимов в странах бывшего Советского Союза укрепили свою власть.