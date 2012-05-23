ВР не будет просить Януковича уволить главного тюремщика

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного проекта постановления в повестку дня проголосовали только 135 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Проект постановления внесен народными депутатами от фракций оппозиции Николаем Томенко, Сергеем Мищенко, Русланом Князевичем и другими.

Депутаты инициировали отставку А.Лисицкова, ввиду значительных недостатков в работе Государственной пенитенциарной системы, в частности, многочисленные нарушения прав человека, правопорядка и безопасности в учреждениях исполнения наказаний и в связи с фактом избиения в Качановской исправительной колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.