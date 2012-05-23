ВР не будет просить Януковича уволить главного тюремщика
11:50, 23 мая 2012Политика
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Верховная Рада Украины отказалась обращаться к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием освободить от должности председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Александра Лисицкова.
|Депутаты инициировали отставку Лисицкова из-за значительных недостатков в работе ГПтСУ
Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного проекта постановления в повестку дня проголосовали только 135 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.
Проект постановления внесен народными депутатами от фракций оппозиции Николаем Томенко, Сергеем Мищенко, Русланом Князевичем и другими.
Депутаты инициировали отставку А.Лисицкова, ввиду значительных недостатков в работе Государственной пенитенциарной системы, в частности, многочисленные нарушения прав человека, правопорядка и безопасности в учреждениях исполнения наказаний и в связи с фактом избиения в Качановской исправительной колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
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