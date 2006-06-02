Коалиция подошла к распределению портфелей

До 7 июня переговорный процесс относительно подготовки коалиционного соглашения однозначно завершится.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом сегодня на заседании фракции “Наша Украина” заявил ее лидер Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

“Формально содержательная часть коалиционного соглашения, которая касается программы деятельности и регламента, уже согласована. Составлены также протоколы разногласий по нескольким позициям, – сказал он. – Сейчас начинается работа над разделом распределения сфер ответственности”.

“Если сохранится такая же динамика и результативность работы, которая наблюдалась все эти дни, то можно прогнозировать, что документ будет готов уже в начале следующей недели и можно будет приступать к его парафированию”, – добавил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Кроме того, на сегодняшнем заседании фракции “Наша Украина” новоизбранные народные депутаты получили мандаты из рук председателя Центральной избирательной комиссии Ярослава ДАВЫДОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций относительно создания коалиции. 25 мая лидеры блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ договорились подготовить текст коалиционного соглашения до 7 июня.