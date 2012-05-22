Дочь Тимошенко замолвила в Европе слово за Луценко и Иващенко

Как сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко, после встречи с социал-демократами Е.Тимошенко и Г.Немыря встретились с руководителем группы Альянса либералов и демократов Европарламента Ги Верхофстадтом.

Во время встречи обсуждалась политическая ситуация в Украине, в частности, дела политзаключенных: Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего врио министра обороны Валерия Иващенко и других.

Г.Верхофстадт подчеркнул, что его группа в Европарламенте занимает жесткую и принципиальную позицию относительно этих дел, которые свидетельствуют о свертывании демократии в Украине. "За последние два года ситуация в Украине существенно ухудшились и, к сожалению, на сегодняшний день мы не видим перспектив ее улучшения", - сказал он.

"Политзаключенные в Украине должны быть на свободе и должны принимать участие в выборах в этом году", - убежден руководитель группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента.

Г.Верхофстадт пригласил Е.Тимошенко выступить на заседании группы Альянса либералов и демократов в Европарламенте. Кроме того, он сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину и встретиться с представителями украинской оппозиции.