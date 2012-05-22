Луценко думает, что «прикосновенные» депутаты быстрее возобновят правосудие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом говорится в комментарии Ю.Луценко, который он передал сегодня во время объявления мотивировочной части постановления Апелляционного суда Киева на приговор по его делу.

«При всей очевидности намерений Партии регионов снять депутатскую неприкосновенность для контроля над мажоритарщиками следующего парламента, все же отменить эту привилегию необходимо. Если мы хотим, чтобы депутатство перестало быть синонимом неуважения со стороны общества – с неприкосновенностью отдельной касты нужно покончить. Сохранение позорного принципа отпуска избранного душегуба Вараввы при неправедном осуждении Христа – моральное зло, которое разрушает фундамент сожительства в нашей стране», - написал, в частности, Ю.Луценко.

По его словам, безопасность и справедливость не могут быть исключительно для депутатов, хоть и с оппозиционными взглядами, вопрос гарантий оппозиции должен решаться не тем, чтобы спрятаться за депутатской неприкосновенностью, «а восстановлением убитого «регионалами» правосудия в Украине».

«Цинично. Но чем меньше будут чувствовать себя в безопасности народные избранники, тем скорее они этим займутся. Для себя и для всех», - убежден Ю.Луценко.