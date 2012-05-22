Депутат Европарламента призвал повторить в Украине 2004 год

Об этом он заявил сегодня на заседании Европарламента остносительно ситуации в Украине, передает Тиждень.

«Давайте повторим 2004-й год. Украинская оппозиция хочет, чтобы мы это сделали. Она хочет, чтобы мы приехали туда как соседи, а не как политики», - заявил Коваль.

В свою очередь евродепутат Зузанна Ройтова заявила, что украинское население опасается, что после парламентских выборов Партия регионов монополизирует власть в стране.

«Генеральный прокурор Украины находится в кармане украинского правительства, власти нарушают закон… длинная рука исполнительной власти вмешивается в судебную систему. Среди населения растет страх создания однопартийной системы в Украине и, возможно, с помощью левых в Европарламенте. Выборы осенью вряд ли будут свободными», - отметила она.