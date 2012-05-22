Оппозиция хочет знать, что Янукович предлагает Афганистану

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

"Оппозиция намерена выяснить у министра иностранных дел, который будет присутствовать в парламенте в пятницу во время Часа вопросов к правительству, в чем суть предложений, от которых Афганистану "тяжело будет отказаться", - говорится в сообщении.

Н.Томенко напомнил, что если речь идет об участии в военной операции, то она возможна лишь при согласии Верховной Рады Украины.

Вице-спикер предостерег действующую власть от стремления "отмыть свою запятнанную репутацию путем привлечения наших граждан к участию в событиях в горячих точках".

По словам Н.Томенко, подобная история имела место во времена практически международной изоляции Леонида Кучмы, когда он активно включился в такого рода действия, в частности, путем отправки контингента в Ирак.

Кроме того, Н.Томенко считает недобрым знаком, что Президент Украины, находясь в США, смог провести переговоры лишь с руководителями Польши, Румынии и Афганистана.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызвало высказывание Президента относительно того, что у Украины есть предложения, от которых Афганистану "тяжело будет отказаться".