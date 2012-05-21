Европарламент завтра обсудит новую резолюцию относительно Украины

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, отметив, что на веб-сайте Европарламента можно будет посмотреть трансляцию парламентских дебатов по указанной тематике.

Дебаты относительно Украины, а также обсуждение еще двух вопросов состоится с 10.00 до 12.55.

При этом в Представительстве ЕС отметили, что за окончательную редакцию текста резолюции относительно Украины Европейский парламент будет голосовать в четверг, 24 мая.