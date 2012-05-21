Яценюк догадывается, что будет после отмены депутатской неприкосновенности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», об этом А.Яценюк заявил сегодня во время пресс-конференции в Полтаве.

«Власть хочет заключить в тюрьму оппозиционных депутатов так же, как заключила в тюрьму Юлию Тимошенко и Юрия Луценко», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что Объединенная оппозиция требует отменить депутатскую неприкосновенность одновременно с отменой неприкосновенности Президента и судей, а также принятием закона о порядке импичмента Президента. «Даже отмена неприкосновенности Президента не означает, что его можно привлечь к ответственности. Поэтому закон об импичменте - это единственный механизм ответственности Президента», - сказал А.Яценюк.

Он сообщил, что Объединенная оппозиция примет решение о своих действиях во время голосования законопроекта «регионалов» о депутатской неприкосновенности завтра, 22 мая. «Но мы требуем, чтобы был принят комплексный закон», - заявил лидер «Фронта Змін».