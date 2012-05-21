Москаль заявляет, что МВД и прокуратура темнят по поводу сына Щербаня

Министерство внутренних дел и Прокуратура Донецкой области искажают информацию относительно убийства жителя Донецка Дроздовая и возможной причастности к этому сына Евгения Щербаня Руслана. Об этом заявляет народный депутат Украины Геннадий Москаль.

В переданном УНИАН сообщении пресс-службы депутата он отмечает, что, во-первых, 18 февраля т.г., когда было совершено убийство, охота в Украине вообще запрещена, поэтому это мог быть только браконьер. Во-вторых, лесные угодья возле села Сидорово Славянского района Донецкой области, где произошло происшествие, относятся к Национальному природному парку “Святые Горы”, на территории которого какая-либо охота строго запрещена.

Напомним, 18 мая министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отказался комментировать журналистам в Донецке заявление народного депутата Г.Москаля о возможной причастности Р.Щербаня к убийству.

Перед этим Г.Москаль сообщил, что «Руслана Щербаня заставили обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление. «18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области было найдено тело 26-летнего жителя Донецка Дроздова». «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Руслан Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем», - цитировало сообщение пресс-службы Г.Москаля «Зеркало недели. Украина».

«Министерство внутренних дел полностью скрыло этот случай от общественности, тщательным образом контролирует, чтобы никакая информация не попала в СМИ, и пытается сфальсифицировать уголовное дело», - отмечал Г.Москаль, и отмечал, что «вину за убийство планируется возложить на водителя Щербаня-младшего - Новикова, который уже согласился на это (информация из неофициальных источников) за большое вознаграждение».

В то же время, по информации Donbass.ua, заместитель начальника Славянского объединенного (городского и районного) отдела милиции Юрий Щеголь заявил: «Но никто и не замалчивает от СМИ это ЧП. Действительно, такой печальный факт в феврале был документально зафиксирован. Именно факт гибели Дроздова, и именно от тяжелого огнестрельного ранения на охоте на подведомственной нам территории. Наши оперативники выезжали и тщательным образом провели сбор всего материала относительно этого чрезвычайного происшествия, и уголовное дело было ими возбуждено сразу же – по горячим следам». При этом Ю.Щеголь не смог прояснить дальнейшую судьбу резонансного дела, сославшись на то, что его расследование пока не завершено.

Вечером 18 мая прокуратура Донецкой области распространила такое сообщение: «Относительно убийства Дроздова Р.В. из-за неосторожности во время охоты. 18 февраля 2012 г. на охоте в угодьях «Маякского лесничества» Славянского района Донецкой области убит в результате неосторожности Дроздов Р.В. По данному факту СО Славянским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК Украины. Принятыми следственно-оперативными мерами 19.02.2012 установлена личность преступника, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На настоящее время по делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтверждают причастность этого лица к совершенному преступлению. Досудебное следствие по делу планируется завершить в мае текущего года. Причастность Щербаня Р.Е. к убийству Дроздова, согласно материалам досудебного следствия, не установлена».

Комментируя эти сообщения, Г.Москаль отмечает, что «в связи с противоречивостью изложенной прокуратурой и МВД информации возникает целый ряд вопросов, с которыми я обратился в МВД Украины и Генпрокуратуру, а именно: По какой причине так долго разыскивали Новикова, если на момент совершения убийства он с места преступления никуда не пропадал? Является ли Новиков водителем Руслана Щербаня? Был ли Р.Щербань участником данной «охоты», поскольку, по моим данным, он проходит в данном уголовном деле в качестве свидетеля? Квалифицируют ли правоохранительные органы эту «охоту» как браконьерство? Относится ли территория лесного массива, где произошло убийство, к Национальному природному парку «Святые горы»?».

Г.Москаль просит руководство правоохранительных органов «не прикрываться тайной следствия, поскольку данные факты являются общеизвестными, и никоим образом на расследование уголовного дела повлиять не могут».

«И еще одно – из оперативных сводок МВД вытекает, что Новиков с места происшествия скрылся и был задержан только 21 февраля. Тогда непонятно, как ему могла быть избрана в порядке меры пресечения подписка о невыезде? И почему уголовное дело до сих пор не передано в суд, ведь, согласно УПК Украины, срок, отведенный для расследования, закончился еще 21 апреля этого года».

Кроме того, Г.Москаль просит «предоставить и такую информацию: когда и каким органом внутренних дел жителю Донецка Новикову предоставлено разрешение на приобретение охотничьего ружья, когда он его приобрел, какой марки?».

«Если эту информацию мне не предоставят, я буду инициировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по факту убийства возле с. Сидорово», - отметил народный депутат.