Литвин предлагает перенести выборы мэра Киева на 2015 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что поручил комитету по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, который возглавляет Александр Омельченко, в среду, 23 мая, обсудить вопрос относительно даты выборов мэра столицы на заседании комитета.

По словам В.Литвина, «вопрос в одном - когда провести эти выборы».

«Возможно, если комитет предложит и определит дату, то провести эти выборы до 2015 года», - подчеркнул В.Литвин.

Он напомнил, что Конституцией Украины предусмотрено, что срок полномочий избранных на внеочередных выборах заканчивается тогда, когда назначаются общенациональные выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы мэра Киева состоялись в мае 2008 года.

Последние очередные местные выборы в Украине состоялись осенью 2010 года.