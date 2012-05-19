Евгения Тимошенко о визите Азарова и ответных манипуляциях

«Я не политик, но мне кажется, что власти не хотят признавать реальной ситуации: европейские политики не хотят подавать руку и общаться с теми, кто причастен к политическим репрессиям», - цитирует дочь Ю.Тимошенко ее сайт.

По мнению Е.Тимошенко, именно так можно расценить тот факт, что Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей не нашли времени для встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым во время его пребывания в Брюсселе.

«Европейские политики пока еще дипломатически намекают, но все чаще мы видим де-факто определенные ограничения относительно представителей режима Януковича», - убеждена она.

Е.Тимошенко считает, что власти продолжают манипулировать сознанием граждан, и не только в ситуации с ее мамой.

«Мне странно слышать, когда представители правительства «объясняют» гражданам на своих телеканалах, что санкции, которые могут быть применены против них, касаются не власти, а непосредственно людей. Это не просто искажение реальной ситуации. Это откровенная ложь и пропаганда, которая направлена на дискредитацию оппозиционных сил. Власти используют все средства, чтобы отвлечь внимание граждан от своих незаконных действий», - прибавила дочь Ю.Тимошенко.