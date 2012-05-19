Литвин прогнозирует, что у регионалов «запал исчезнет и увянет ситуация»
19:57, 19 мая 2012Политика
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Очень большое недовольство в Верховной Раде Украины будет после 30 июля, то есть после официального объявления избирательной кампании, как среди оппозиции, так и среди провластных фракций.
Владимир Литвин в прогнозах регионалам не снисходителен
Об этом сказал председатель парламента Владимир Литвин в интервью «5-му каналу».
По его словам, «это недовольство с одной и другой стороны будет уравновешено». Он прибавил, что «сегодня люди, демонстрирующие активность со всех сторон, они демонстрируют ее для начальства, для того, чтобы те их записали в первые ряды списков (избирательных. - УНИАН)».
В.Литвин отметил, что «идти на округ очень немногие хотят». Поэтому, «когда они увидят, где их поставили», то тогда «этот запал исчезнет» и «увянет ситуация».
«Будет вялоcть демонстрироваться. А агрессивность и натиск, и штурм будут демонстрировать те, кто почувствует, что гарантированно будет в парламенте», - отметил В.Литвин.
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