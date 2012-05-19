Литвин прогнозирует, что у регионалов «запал исчезнет и увянет ситуация»

Об этом сказал председатель парламента Владимир Литвин в интервью «5-му каналу».

По его словам, «это недовольство с одной и другой стороны будет уравновешено». Он прибавил, что «сегодня люди, демонстрирующие активность со всех сторон, они демонстрируют ее для начальства, для того, чтобы те их записали в первые ряды списков (избирательных. - УНИАН)».

В.Литвин отметил, что «идти на округ очень немногие хотят». Поэтому, «когда они увидят, где их поставили», то тогда «этот запал исчезнет» и «увянет ситуация».

«Будет вялоcть демонстрироваться. А агрессивность и натиск, и штурм будут демонстрировать те, кто почувствует, что гарантированно будет в парламенте», - отметил В.Литвин.