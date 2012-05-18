Янукович говорит, что если бы мог, то отправил бы Тимошенко «куда-нибудь»

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Донецке, запись которой транслировал Первый национальный канал в пятницу.

В частности, в контексте Уголовно-процессуального кодекса, по статьям которого была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, В.Янукович отметил, что он был устаревшим и являлся проблемой всех 20-ти лет Независимости Украины.

«Его модернизировали-модернизировали, изменяли-изменяли, и пришло время его поменять, заложить другие принципы», - сказал Президент.

Например, по его словам, принцип равенства сторон – защиты и обвинения. «Тогда суд, наверное, будет более объективным и справедливым», - добавил глава государства.

В. Янукович подчеркнул, что для принятия нового УПК понадобилось много времени и усилий, и что после принятия парламентом он его подписал.

«Какие претензии можно предъявлять к Украине и Президенту по этому Кодексу?.. Ну, наверное, кто-то должен доброе слово сказать», - отметил В.Янукович.

В тоже время, рассказывая о своих встречах с людьми, Президент сказал, что они ему говорят: «Вы ее отправьте куда-нибудь», как это сейчас предлагают.

«Если бы я мог это сделать, и от меня это зависело, я бы это сделал», - сказал В.Янукович, однако подчеркнул, что этого не позволяют рамки законов.