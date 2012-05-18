Яценюк говорит, что СБУ составила список тех, кто не с Партией регионов

«Я знаю, что в администрации президента и в СБУ составлен список, в котором около 500 человек. Это список людей, которые уже сейчас поддерживают Объединенную оппозицию или готовы ее поддержать. Это те, кто не с Партией регионов», - сказал Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Одессе 17 мая.

Как передает пресс-служба, Яценюк также отметил, что речь идет как о предпринимателях, так и о тех, кто имеет собственные СМИ, тех, кто уже получил представительский мандат, например, в сельской или районной радах.

Лидер «Фронта змин» привел пример Одессы, где правоохранительные органы преследуют одного из вероятных кандидатов-мажоритарщиков, чтобы он не баллотировался в Одесском округе.

«Вынужден констатировать, что у нас есть определенные потери. И одна из последних потерь - в Киеве. Правда, человек сказал, что просто приняла решение заниматься бизнесом. Однако я понимаю реальные мотивы и с чем это связано», - отметил лидер «Фронта Змин».