В США заинтересовались, как сын Януковича за год увеличил состояние в 18 раз

Как сообщает Радио «Свобода», слушания состоялись под девизом: «Будущие выборы Украины – поворотный момент».

Председатель Американского Хельсинского Комитета, глава Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристофер Смит заявил, что октябрьские парламентские выборы станут лакмусовой бумажкой украинской демократии. Заключение бывших украинских чиновников Юлии Тимошенко и Юрия Луценко бросает тень на будущие украинские парламентские выборы, отметил К.Смит. Он также убежден, что общее отступление от демократии в Украине не обещает ничего хорошего на будущих выборах. По словам К.Смита, если Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и другие заключенные бывшие чиновники не будут освобождены, парламентские выборы в Украине будут «запятнаны». Председатель Американского Хельсинского Комитета назвал тюремное заключение ведущих деятелей украинской оппозиции возмутительным, и поэтому он сомневается, что международное содружество сможет признать эти выборы отвечающими международным демократическим стандартам.

Президент правозащитного центра «Дом Свободы» Девид Кремер, который недавно вернулся из Украины, где также встретился с осужденной Ю.Тимошенко, также обратил внимание на рост коррупции.

«Во время моего визита в апреле я услышал новый термин – фамилиализация – что коррупция в Украине становится личной и в ней замешаны члены первой семьи страны, – сказал Д.Кремер. – Согласно сообщениям, на протяжении последнего года один из сыновей Президента увеличил свое состояние в 18 раз. Возникают вопросы – как накопилось такое богатство?», - заявил Д.Кремер.

Выступая по Скайпу, дочь Ю.Тимошенко Евгения сообщила новые подробности заключения ее матери и поблагодарила за поддержку Запад. Она, в частности, обратила внимание на то, что правоохранители утверждают, что нет ни одной видеозаписи избиения Ю.Тимошенко, а между тем премьер-министр Украины Николай Азаров, находясь в Брюсселе, заявил, что на видеозаписи не зафиксированы никакие проявления произвола в отношении Ю.Тимошенко.

Е.Тимошенко также сообщила, что ее мать выступила с инициативой провести международное расследование фактов коррупции в высших эшелонах украинской власти.