Томенко считает, что с Поповым может тягаться лишь Кличко

Об этом сегодня в эфире телеканала ТВі заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.

Н.Томенко выразил надежду, что впоследствии В.Кличко все-таки сделает четкое заявление, что он будет баллотироваться на должность столичного мэра.

«Я не хочу верить, что он не пойдет. По моему мнению, если он откажется баллотироваться от оппозиции, то он поставит под сомнение принципиальную позицию как представителя оппозиционного лагеря, и создастся впечатление, что он играет в какую-то чужую игру», - сказал Н.Томенко.

Вице-спикер отметил, что в условиях короткой избирательной кампании очень трудно найти рейтинговый кандидата.

«У оппозиции нет другого кандидата, который за 60 дней избирательной кампании может победить Попова… Мы знаем рейтинги. Мы уважаем и Катеринчука, и Кужель, но рейтинговые показатели этих людей в условиях, особенно летней и короткой, избирательной кампании, каждый из них имеет призрачные шансы победить», - сказал он.

В то же время вице-спикер отметил, что в случае возникновения критической ситуации и отказа В.Кличко баллотироваться на должность мэра столицы, оппозиции придется все же выдвигать другую кандидатуру.

Н.Томенко заверил, что сам не собирается баллотироваться на должность мэра.

«Я очень ответственно отношусь к выборам, чтобы за 60 дней до них сказать: «Но, наверное, я пойду». Для себя я решение принял, и я не собираюсь это делать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк заявлял, что председатель партии “УДАР” В.Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева.

В частности, отвечая на вопрос, считает ли он В.Кличко обязательным участником объединенных оппозиционных сил, А.Яценюк сказал: «А он уже принял для себя решение. Насколько я знаю, он отказался от участия в выборах мэра Киева. Это отдельная история».

14 мая В.Кличко заверил, что не изменял своей позиции относительно участия в выборах мэра Киева.