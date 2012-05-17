Содокладчики ПАСЕ: отношения ЕС и Украины прохладные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции содокладчик ПАСЕ М.Репс. «На данный момент отношения Европы с Украиной являются достаточно прохладными», - заметила она.

В то же время М.Репс отметила, что Украина выразила готовность предпринять определенные шаги.

М.Репс также отметила, что в Украине принят новый Уголовный процессуальный кодекс, и есть четкое понимание того, что он должен быть внедрен.

«Хорошо то, что мы видим заинтересованность в реализации данных законов, и есть желание не замалчивать тему заключенных лидеров оппозиции», - сказала она.

«Тяжело истолковывать чувства Президента, но у меня возникло такое ощущение, что он считает, что дело Юлии Тимошенко и других, как туча, висит над Украиной, не давая возможности оценить, хорошо или плохо что-то делает Украина», - сказала М. де Пурбе-Лундин.