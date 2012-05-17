Грищенко объяснил, что Баррозу и Ромпею - не до Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Господин Баррозу выехал в тот момент на заседание «большой восьмерки». Это полностью официальный ответ. Ромпей в данном случае (не смог встретиться – УНИАН) в связи с ситуацией, которая в Европейском Союзе состоит не только из рассмотрения украинского вопроса, но и из массы других внутренних проблем, которые сегодня требуют срочного реагирования», - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что это касается финансового кризиса в Европе, вопросов стабилизации, решения проблемы предоставления помощи целому ряду стран Европы.

К.Грищенко отметил, эти проблемы для ЕС на данное время являются важнейшими и сверхприоритетными.

Как сообщал УНИАН, 15 мая премьер-министр Украины Н.Азаров принял участие в заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе. В тот же день глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сказал: «Премьер-министр Украины Николай Азаров обратился с просьбой встретиться с президентом Совета ЕС Херманом ван Ромпеем и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, однако эти встречи не были подтверждены».

9 мая президент Европейского Совета Х.Ромпей в интервью телеканалу Евроньюз сказал, что Н.Азарову не стоит ехать в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированном на 15 мая. “Когда украинский премьер-министр объявил о намерении посетить Брюссель, мы сказали: не нужно, оставайтесь дома. С нашей стороны это недвусмысленное свидетельство того, что в Украине должны произойти изменения”, - сказал Президент Европейского Совета.