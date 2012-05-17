Азаров говорит, что претензии ЕС к Украине голословны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабинета министров.

«Претензии к Украине относительно верховенства права и якобы политических преследований общие, не подтверждены доказанными фактами», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства при этом отметил, что в Украине приняты законы об общественных организациях, о выборах в Верховную Раду и Уголовный процессуальный кодекс согласно рекомендациям институтов ЕС.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Еврокомиссия одобрила совместный рабочий документ “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

В документе ЕК, среди прочего, констатировала применение в Украине избирательного правосудия.

“Значительная обеспокоенность сохраняется относительно уважения к верховенству права и усилению судебной системы. Судебные процессы в отношении лидеров оппозиции и членов бывшего правительства, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса, подтвердили восприятие, что правосудие применяется избирательно из-за политически мотивированных преследований”, - сказано в документе.

Также Еврокомиссия подчеркнула ухудшение ситуации в Украине в 2011 году в сфере демократии и соблюдения прав человека.

“В сфере демократии и прав человека наблюдалось дальнейшее ухудшение. Несколько оппозиционных лидеров, в том числе бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, стали субъектами избирательного правосудия, которое характеризовалось непрозрачными судебными процессами. Это стало предметом значительной критики как внутри страны, так и за рубежом”, - указывается в документе.