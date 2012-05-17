СМИ: Выборов мэра Киева в этом году может не быть

Исходя из норм действующего законодательства, Верховная Рада сможет назначить выборы мэра Киева уже только на август, но если она этого не сделает, выборы просто не проведут.

Об этом заявил глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко, пишет Зеркало недели.

«В 2012 году полномочия, юридически, мэра Черновецкого заканчиваются, он избирался в 2008 году, по тогдашней Конституции на 4 года. Или это будет июнь, очевидно, что это уже не будет июль, потому что надо 60 дней, чтобы Верховная Рада назначила. Эту пленарную неделю она уже не назначает. То есть, июль — это уже нет, потому что в мае уже не будет заседаний Верховной Рады. Возможно, что перед каникулами, в июне Верховная Рада назначит выборы, но это уже будет август», — отметил Черненко.

«В нашей ситуации все возможно, вспомните, как назначали, отменяли выборе местные, которые были в 2011 году. Если Верховная Рада выборы не назначит, их не проведут. То есть, их не отменят, их просто не назначат, но это будет грубое нарушение Конституции Верховной Радой Украины», — считает глава КИУ.