ГПтСУ: Тимошенко охраняют только женщины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в харьковской больнице заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский, комментируя заявления защиты Ю.Тимошенко о возможности обращения в суд в связи с обнародованием распорядка дня экс-премьера.

«Нам уже поднадоело, что постоянно звучит необоснованная информация, временами провокативного характера, в сторону действий сотрудников пенитенциарной службы. Персонал службы вовлекается в политические разборки. Мы готовы защищать интересы службы, свои действия в суде», - сказал А.Лапинский, доказывая законность обнародования распорядка дня Ю.Тимошенко.

Он отметил, что в обнародованном графике не было никакой конфиденциальной информации о Ю.Тимошенко.

А.Лапинский также отметил, что экс-премьера охраняют только сотрудницы-женщины: одна непосредственно в палате, одна у входа в палату. Он опроверг заявления защиты Ю.Тимошенко о том, что видеонаблюдение ведется и в комнатах, где проводятся процедуры. По словам А.Лапинского, видеонаблюдение, в соответствии с действующим законодательством, ведется только в палате Ю.Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что защита экс-премьера будет обращаться в суд и Генеральную прокуратуру из-за незаконного распространения конфиденциальной медицинской информации.

С.Власенко сообщил, что речь идет об исках к Государственной пенитенциарной службе и Министерству здравоохранения.

«Это будет иск и заявление в Генпрокуратуру, во-первых, в части абсолютно незаконного разглашения сотрудниками Минздрава и пенитенциарной службы персональных данных медицинского характера, которые касаются непосредственно Юлии Тимошенко», - сказал он, добавив, что, в соответствии с законодательством, это уголовно наказуемое преступление.

«Поэтому люди, которые это сознательно совершали, должны понести наказание», - подчеркнул защитник.

«В этом иске также будет указано требование признать незаконной аморальную видеосъемку, которую осуществляют в помещении, где проходят медицинские процедуры, которые предусматривают снятие как минимум верхней одежды. Это аморально и недопустимо в цивилизованных европейских государствах», - сказал С.Власенко.

Он добавил, что, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, это приравнивается к истязанию.

С.Власенко отметил, что в иске будет указано, что вопреки требованиям законодательства, охрану Ю.Тимошенко осуществляют работники пенитенциарной службы мужского пола, что «недопустимо целиком и полностью».