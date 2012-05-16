Защита Луценко подаст кассацию на решение Апелляционного суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

"Мы видим, что происходит в стране, и каким образом и как работает наша судебная система. С нашей точки зрения, сегодня вынесен приговор не Юрию Луценко, а вынесен приговор судебной системе Украины. Они не в состоянии вынести самостоятельное решение. Они просто исполняют поручения: Безусловно, мы будем подавать кассацию", - подчеркнул И.Фомин.

"Безусловно, мы напишем кассационную жалобу. Мы обязаны исчерпать все возможности и все способы национальной защиты, после чего мы обратимся в Европейский суд. И при таком положении вещей, которое в нашем деле происходит, я на 100% уверен, что мы это дело в Европейском суде выиграем", - добавил адвокат Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Сегодня, 16 мая, Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским райсудом.