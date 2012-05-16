«Cлово из-за решетки номер два» Луценко посвятил Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению его жалобы на приговор Печерского райсуда столицы.

"Я прекрасно понимаю, что моя судьба решается не судом. Это политическое дело и оно решается политическими факторами: мне кажется, что всем, в том числе и суду, понятно, что это не правовое дело, а политическая расправа: Луценко виновен политически, потому что он является оппонентом сегодняшней власти", - сказал экс-министр, выступая с последним словом.

Он сказал, что у него было "последнее слово" в суде первой инстанции и будет еще не одна возможность выступить публично. За это Ю.Луценко высказал благодарность.

Экс-министр подчеркнул, что не считает нужным вновь доказывать абсурдность выдвинутых против него обвинений и его последнее слово будет носить политический характер.

Ю.Луценко подчеркнул, что посвящает свое выступление Президенту Украины Виктору Януковичу и называет его "слово из-за решетки номер два".

"86 свидетелей обвинения заявили, что Луценко не нарушал закон и не подтвердили придуманные цепочки, которые бы свидетельствовали о вине Луценко", - сказал он.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года.

Ему были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он, будучи главой МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.