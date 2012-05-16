Тюремщики уверяют, что никто из больницы Тимошенко колонию не делал

Режим содержания бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в больнице «Укрзализницы» в Харькове, организация предоставления свиданий, посылок, передач и система надзора за осужденной осуществляются четко в рамках действующего законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Комментируя заявления родственников Ю.Тимошенко об усиленной охране медицинского заведения, в пресс-службе отметили, что ГПтСУ в рамках своей компетенции и в соответствии с законами Украины осуществляет охрану только осужденного лица. В частности, охрану обеспечивают женщины, говорится в сообщении.

В пенитенциарной службе утверждают, что работа сотрудников Качановской исправительной колонии организована таким образом, что не мешает нормальному функционированию больницы. По их данным, больница «Укрзализницы» сейчас работает в обычном режиме.

Также в пенитенциарной службе в очередной раз опровергли информацию о наличии видеокамер в помещениях, где делают процедуры Ю.Тимошенко.

"Реагируя на распространенные в СМИ искаженные сведения, в который раз разъясняем, что согласно требованиям ст.103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, а также в соответствии с требованиями Европейских пенитенциарных правил, в палате Ю.Тимошенко установлена камера видеонаблюдения. В любых других помещениях, в том числе и процедурных комнатах, видеокамеры не установлены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.Тимошенко согласилась на возобновление лечения, от которого она отказалась 15 мая. Ю.Тимошенко мотивировала свой отказ тем, что власть обнародовала в СМИ список процедур, которые ей назначены.