Автора скандального фильма о Лукьяновском СИЗО разыскивает прокуратура

"Прокуратура обратилась в ТВi с требованием предоставить информацию о моем местонахождении". Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно документу, в производстве следственного отдела прокуратуры Киева находится уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц Киевского следственного изолятора № 13 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса.

В прокуратуре отмечают, что во время следствия по уголовному делу возникла необходимость в проведении следственных действий с участием Усова.

"Из имеющейся в следственном отделе информации, в данное время Усов находится в служебной командировке", - говорится в документе.

Поэтому следователь просит телеканал ТВi предоставить информацию о том, в какой стране находится журналист, а также о дате начала и окончания командировки.