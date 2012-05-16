Автора скандального фильма о Лукьяновском СИЗО разыскивает прокуратура
11:02, 16 мая 2012Политика
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Прокуратура города Киева обратилась к руководству ТВi.
"Прокуратура обратилась в ТВi с требованием предоставить информацию о моем местонахождении". Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.
В прокуратуре отмечают, что во время следствия по уголовному делу возникла необходимость в проведении следственных действий с участием Усова.
"Из имеющейся в следственном отделе информации, в данное время Усов находится в служебной командировке", - говорится в документе.
Поэтому следователь просит телеканал ТВi предоставить информацию о том, в какой стране находится журналист, а также о дате начала и окончания командировки.
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