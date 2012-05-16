Эксперт: Тимошенко находится под стражей без приговора

Такое мнение высказала эксперт по европейскому праву Валентина Теличенко.

"Обращение в ЕСПЧ возможно, если удается доказать, что даже формально существующие национальные инструменты на самом деле не являются действенными в целом либо в отношении конкретного лица", - пояснила она.

По ее мнению, сегодняшний перенос кассационного рассмотрения жалобы Ю.Тимошенко и ее защиты на приговор по "газовому делу" является "грубым нарушением европейских стандартов".

"Ст.389 ч.1 старого украинского УПК четко указывает, что подача кассационной жалобы останавливает вступление в силу приговора. И это необходимо понимать так, что Тимошенко сейчас содержат под стражей без приговора, и соответственно имеет место лишение свободы лица на неопределенный промежуток времени", - сказала она.

При этом В.Теличенко напомнила: "В пилотном деле "Харченко против Украины" ЕСПЧ специально акцентировал внимание украинской власти на недопустимости содержания лица под стражей на неопределенный промежуток времени".