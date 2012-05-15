В Евросоюзе считают, что вводить санкции против Украины рановато
Жозе Мануэль Пинту Тейшейра еще не видит развития ситуации в Украине по белорусскому сценарию.
|Тейшейра провел пресс-конференцию
В Европейском Союзе считают, что вводить санкции против Украины рановато.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.
«Мы сейчас еще не дошли до того этапа, когда можно говорить о введении санкций против Украины или развития ситуации в Украине по белорусскому сценарию», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 12 мая муж экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Тимошенко выразил убеждение, что введение экономических санкций против представителей действующей власти в Украине может быть более эффективным средством давления, чем дипломатические призывы вернуть страну на демократический путь развития.