Врач: Терапия Тимошенко будет иметь смысл, если она будет полностью расслаблена

Возникла ситуация, когда необходимо проверить возможность дальнейшего лечения экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, заявил ее лечащий врач немецкий невропатолог Лутц Хармс, говоря о реакции Ю.Тимошенко на публикацию в СМИ процедур, которые она получает.

«Доверие госпожи Тимошенко, которое было достигнуто, существенно ухудшилось, возникла такая ситуация, при которой необходимо проверить, имеет ли смысл дальнейшее лечение», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что сложившаяся ситуация мешает достижению нормальных отношений между врачом и пациентом. «В настоящее время лечение в связи со сложившимися обстоятельствами, постоянное наблюдение, стало проблематичным. Потому что довольно сложно построить отношения врача с пациентом, если невозможно остаться один на один с пациентом», - сказал врач.

Л.Хармс подчеркнул, что ситуация, когда обнародуются конфиденциальные планы лечения пациента, для большинства стран является недопустимой.

Л.Хармс отметил, что Ю.Тимошенко действительно отказалась от лечебных процедур. «Мы консультируемся о том, как это будет проходить дальше. Возникла новая ситуация, и мы выясним это во время дальнейших консультаций», - сказал Л.Хармс.

Он сказал, что возможность продолжения лечения будет зависеть также от Ю.Тимошенко. Л.Хармс подчеркнул, что Ю.Тимошенко убеждена, что конфиденциальную информацию распространил не он.

Врач подчеркнул, что терапия Ю.Тимошенко будет иметь смысл, если она будет полностью расслаблена. Когда на нее направлены камеры, никогда не знаешь, кто сидит за мониторами, и в помещении ты не один, это не та ситуация, при которой можно расслабиться», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что распространение конфиденциальных планов лечения Ю.Тимошенко «ухудшило ситуацию».

Врач также подчеркнул, что созданные охранительные условия не позволяют ему «чувствовать себя свободным».

Л.Хармс отметил, что сейчас он ожидает, пока Ю.Тимошенко успокоится. «Все зависит от того, захочет ли госпожа Тимошенко продолжить лечение, у меня много терпения», - сказал Л.Хармс.