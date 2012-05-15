ЕС связал ассоциацию с уважением Украиной общих ценностей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня комиссией Коммюнике для Европарламента, Совета ЕС, Европейского экономического-социального комитета и Комитета регионов ЕС “Восточное партнерство: дорожная карта к осеннему саммиту 2013 года”.

“После завершения переговоров по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной на саммите в декабре 2011 года обе стороны достигли общего понимания, что достижения Украины, в частности, относительно уважения к общим ценностям и верховенству права, будут иметь чрезвычайно важное значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, в том числе в контексте заключения Соглашения об ассоциации и его последующей реализации”, - отмечается в Коммюнике.

Как сообщал УНИАН, коммюнике Еврокомиссии определяет основные цели “Восточного партнерства” на период до второй половине 2013 года и основные ожидаемые достижения.

Инициатива “Восточное партнерство” была начата в 2009 году, странами - участницами программы являются 6 соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Беларусь в связи с проблемами с демократией принимает участие лишь в многостороннем измерении “Восточного партнерства”.