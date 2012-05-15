Литвин: ВР должна определиться с датой выборов мэра Киева в мае

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что в течение мая парламент должен определиться с датой проведения выборов мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня журналистам.

По словам В.Литвина, он обратился в комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления внести соответствующие предложения, поскольку в мае заканчиваются полномочия мэра Киева.

Председатель ВР считает, что выборы городского головы столицы целесообразно было бы провести одновременно с выборами народных депутатов 28 октября.

В то же время, по его словам, второй путь - это проведение выборов мэра Киева во время «летних каникул».

«Я думаю, одни согласятся, а другие не согласятся. Нам нужно в этом вопросе принять решение, за которое бы проголосовало конституционное большинство», - сказал В.Литвин.

Он добавил, что парламент в мае должен определить дату проведения выборов мэра столицы.