Литвин: ВР должна определиться с датой выборов мэра Киева в мае
Председатель ВР считает, что выборы городского головы столицы целесообразно было бы провести одновременно с выборами народных депутатов 28 октября.
|Литвин обратился в соответствующий комитет
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня журналистам.
По словам В.Литвина, он обратился в комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления внести соответствующие предложения, поскольку в мае заканчиваются полномочия мэра Киева.
Председатель ВР считает, что выборы городского головы столицы целесообразно было бы провести одновременно с выборами народных депутатов 28 октября.
В то же время, по его словам, второй путь - это проведение выборов мэра Киева во время «летних каникул».
«Я думаю, одни согласятся, а другие не согласятся. Нам нужно в этом вопросе принять решение, за которое бы проголосовало конституционное большинство», - сказал В.Литвин.
Он добавил, что парламент в мае должен определить дату проведения выборов мэра столицы.