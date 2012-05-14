Ко Дню Киева социально незащищенные киевляне получат материальную помощь

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, материальную помощь в размере 500 грн. получат семьи погибших в Афганистане. 300 грн. выплатят получателям пенсионных выплат в связи с потерей кормильца, на детей-сирот, у которых умерли оба родителя, на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство; малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям военнослужащих, погибших или умерших в мирное время во время военной службы.

200 гривен выплатят инвалидам с детства и детям с инвалидностью; получателям социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; малообеспеченным лицам, которые проживают вместе с инвалидом I, II группы вследствие психического расстройства , который требует постоянного ухода, а также инвалидам I группы размер пенсионной выплаты, которых не превышает 1200 грн.

Материальную помощь в размере 100 грн. получат инвалиды II группы и неработающие инвалиды III группы. Соцвыплаты также получат неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 1200 грн., а также работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн.; получатели государственной помощи на детей одинокие матери и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с учетом доходов, компенсации за предоставление социальных услуг, компенсации по уходу за инвалидом I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, а также получателям государственной помощи при усыновлении ребенка.

Согласно распоряжению, выплаты одноразовой адресной социальной материальной помощи будут проводить по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках и отделениях почтовой связи.

Кроме того, адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена, по независящим причинам от получателя, в случае его смерти, будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке.