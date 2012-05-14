Рада готовит Ющенко неприятности за «Детскую больницу будущего»

Об этом речь идет в проекте расписаний заседаний Верховной Рады на парламентскую неделю 15-18 мая, сообщают «Комментарии».

Ответственным за подготовку данного документа является нардеп от ПР Владимир Макеенко.

Также ВСК, кроме вопроса расследования фактов исчезновения благотворительных средств на строительство «Детской больницы будущего», будет рассматривать «другие нарушения Конституции и законов Украины Президентом Украины Виктором Ющенко».

В ноябре 2011 года стало известно, что государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего». В свою очередь лидер КПУ Петр Симоненко призвал провести трибунал над экс-президентом Виктором Ющенко за организацию аферы вокруг «Больницы будущего».