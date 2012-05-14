Симоненко хочет позволить украинцам непризнанного государства избирать ВР
11:58, 14 мая 2012Политика
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Лидер фракции КПУ Петр Симоненко предлагает на законодательном уровне урегулировать проблему, которая не дает права гражданам Украины, проживающим в Приднестровье, голосовать на выборах в ВР.
Симоненко говорит, что можна было бы открыть границу
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко заявил сегодня во время Согласительного совета парламента.
Он заметил, что свыше 60 тыс. граждан Украины, проживающих на территории Приднестровья, лишены права принимать участие в голосовании. «Они граждане Украины и нам необходимо определиться в отношении их», - сказал лидер коммунистов.
П.Симоненко считает, что можно было бы оборудовать определенные участки для голосования, как на территории Приднестровья, так и открыть границу, чтобы в день голосования граждане Украины, проживающие в Приднестровье, могли без препятствий попасть на украинскую территорию.
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